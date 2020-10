In mehr als 50 Ländern bleibt der Hunger ein ernstes Problem.

Davon liegen 36 Staaten in Afrika, wie aus dem am Vormittag in Berlin vorgestellten Welthunger-Index hervorgeht. Schlusslicht ist in diesem Jahr der Tschad. Hier wird die Situation als sehr ernst bezeichnet. Dies gelte beispielsweise auch für Syrien und den Jemen. Fortschritte beim Kampf gegen den Hunger werden dagegen Kamerun, Angola, Äthiopien und Sierra Leone sowie Nepal bescheinigt.



Der Index wird seit 2006 jährlich von der Welthungerhilfe mit Sitz in Bonn sowie der irischen Organisation Concern Worldwide veröffentlicht.



Bundesentwicklungsminister Müller hatte im DLF erklärt, es sei ein Skandal, dass man das Hungerproblem nicht in den Griff bekomme. Eine Welt ohne Hunger sei heute möglich. Man verfüge über das Wissen und die Technologien dazu. Der Planet könne zehn Milliarden Menschen ernähren. Es fehle aber am entschiedenen politischen Willen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.