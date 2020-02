Zwischen dem Ausbau des schnellen Internets und den Wahlerfolgen von AfD und Fünf-Sterne-Bewegung gibt es einer Studie zufolge einen Zusammenhang.

Wie das Wissenschaftszentrum Berlin mitteilte, wurden dafür Wahlumfragen in Italien und Deutschland in den Jahren 2013/2014 und 2016/2017 ausgewertet. Methode und Ergebnisse der Untersuchung wurden in einem Aufsatz des "European Journal of Political Research" vorgestellt. Demnach ordneten die Forscher den Angaben der Befragten die Daten der Netzabdeckung zu. Das Ergebnis: Wo es bereits schnelles Internet gab, nutzten mehr Menschen diese Möglichkeit, um sich politisch zu informieren. Auch habe dies Auswirkungen auf deren anschließende Wahlentscheidung gehabt.

Populistische Parteien als Profiteure

Die Wissenschaftler halten es daher für plausibel, dass es auch einen ursächlichen Zusammenhang geben könnte. Der Zugang der Wählerinnen und Wähler zum schnellen Internet würde demnach populistischen Parteien einen Vorteil verschaffen, weil sie ihre Inhalte eher über sogenannte Soziale Medien verbreiteten als in herkömmlichen Publikationen. Die Forscher sprechen sogar von einer "strukturellen Veränderung". Mit dem Internet habe der politische Raum eine weitere Dimension gewonnen, der es neuen politischen Akteuren ermögliche, sich abseits der klassischen Medien zu etablieren.