Viele Menschen in Deutschland halten laut einer aktuellen Studie körperliche Bestrafung in der Kindererziehung weiterhin für angebracht.

Trotz einer positiven Entwicklung in den vergangenen 20 Jahren ist noch immer knapp jeder Zweite der Auffassung, dass ein - Zitat - "Klaps auf den Hintern" noch keinem Kind geschadet habe, wie das Kinderhilfswerk Unicef in Köln mitteilte. Weiter ergab die Studie in dessen und im Auftrag des Deutschen Kinderschutzbunds, dass jeder Sechste es angebracht finde, ein Kind zu ohrfeigen. 7,2 Prozent akzeptierten demnach sogar eine "Tracht Prügel".



In einer Befragung aus dem Jahr 2005 gaben noch 76 Prozent der Befragten an, einen Klaps auf den Hintern als Erziehungsmethode verwendet zu haben. 2016 sank der Wert auf 45 Prozent und jetzt auf 43 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.