Jedes dritte Kind kommt einer Studie zufolge mit den Einschränkungen in der Corona-Krise schlecht zurecht.

Das geht aus ersten Ergebnissen einer Elternumfrage des Deutschen Jugendinstituts hervor, die der "Süddeutschen Zeitung" vorliegen. Demnach beurteilen vor allem Eltern mit finanziellen Schwierigkeiten die Lage ihrer Kinder negativ. Auch Eltern mit maximal mittlerem Bildungsabschluss gaben häufiger an, dass ihre Kinder Schwierigkeiten mit der aktuellen Situation haben. Jedes vierte Elternteil stimmte der Aussage eher oder ganz zu, dass sich ihr Kind zurzeit einsam fühle, da Schule, Kita, Vereinssport und die Treffen mit Freunden weggebrochen sind.



Ein positiver (wenn auch mitunter erzwungener) Effekt der Corona-Krise ist, dass Eltern eigenen Angaben nach mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Hier gibt es aber offensichtlich Unterschiede bei der Selbsteinschätzung. Während 81 Prozent der Väter sagen, sie verbrächten mehr Zeit mit ihren Kindern, wurde dieses gesteigerte Engagement der Väter nur von 68 Prozent der Mütter attestiert. Eltern mit niedrigerem Bildungsabschluss führten häufiger an, dass ihre Kinder nun mehr Computer spielten oder im Internet surften.



Die Studienautoren betonten, dass die Realtität noch drastischer aussehen könnte, als die Studienergebnisse zeigten, weil an der Umfrage vor allem Eltern mit höherem Bildungsstatus teilgenommen haben, die sich im Schnitt besser mit der Situation arrangieren. Die Onlineumfrage umfasst die Angaben von 8.000 Eltern von Kindern im Alter zwischen drei und 15 Jahren.

