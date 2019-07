Fünf Jahre nach dem Genozid an den Jesiden leiden die Überlebenden immer noch schwerwiegend an den Folgen.

Insbesondere Frauen der Volksgruppe litten unter Traumata, wie aus einer Studie der Gesellschaft für bedrohte Völker hervorgeht. In einer Umfrage unter in Deutschland lebenden Jesidinnen hätten 78 Prozent angegeben, in der Gefangenschaft der Terrormiliz IS vergewaltigt worden zu sein, jede zweite von ihnen mindestens zwanzig Mal. Viele hätten zudem unter Todesängsten gelitten. Konkret fordern die Autoren mehr Hilfe und Betreuung für die hierzulande lebenden Jesidinnen und deren Kinder. Zudem solle der Nachzug ihrer Ehemänner nach Deutschland erleichtert werden, weil sich deren Anwesenheit positiv auf die Psyche auswirke.



Im August 2014 hatte der IS im Irak mit der Verfolgung der Jesiden in der Region Sindschar begonnen. Tausende wurden getötet, Hunderttausende flüchteten. Viele Frauen wurden versklavt.