Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen in Deutschland fühlt sich einer Studie zufolge nur unzureichend an Entscheidungen beteiligt.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Demnach sieht nur rund ein Drittel der 14-Jährigen für sich ausreichende Mitwirkungsmöglichkeiten in Schule und Gesellschaft. Bei den Achtjährigen sei es jeder bzw. jede Zweite. Besonders besorgt seien die Kinder und Jugendlichen wegen Ausgrenzungs- und Gewalterfahrungen an Schulen. Laut Studie erlebt mehr als die Hälfte der befragten Mädchen und Jungen dort Ausgrenzung, Hänseleien oder sogar körperliche Gewalt. Insgesamt ein Viertel fühle sich an der Schule nicht sicher.



Die Ergebnisse zeigen demnach auch, dass Kinder mit materiellen Sorgen häufiger Gewalterfahrungen machen. Nach Angaben der Studie sorgt sich rund die Hälfte der Jugendlichen um die finanzielle Situation ihrer Familie. Etwa 16,3 Prozent fürchten permanent Geldnot.