Einer Befragung zufolge hält gut die Hälfte der 16- bis 26-Jährigen in Deutschland die Corona-Maßnahmen für angemessen.

52 Prozent der Teilnehmer äußerten sich in der Untersuchung im Auftrag der TUI Stiftung entsprechend. Für 18 Prozent könnten die Regeln sogar noch strenger sein, sieben Prozent finden die Corona-Maßnahmen übertrieben. Der Studie zufolge gaben 33 Prozent der Befragten an, sich an alle Maßnahmen und Empfehlungen zur Eindämmung der Pandemie zu halten. Jeder zweite halte sich nach eigener Einschätzung überwiegend an die Regeln. Zwei Prozent der deutschen Jugendlichen beachten die Empfehlungen demnach überhaupt nicht.

Als Hauptgrund für die Einhaltung der Regeln wurde demnach der Schutz der Gesundheit anderer angeführt. Die zweithäufigste Begründung war die Angst vor Strafen.



Für die Studie wurden 1.011 junge Frauen und Männer befragt.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.