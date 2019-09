Kinder, die per Kaiserschnitt geboren werden, haben später statistisch gesehen häufiger gesundheitliche Probleme als andere.

Das geht aus einer Studie hervor, die die Techniker Krankenkasse in Berlin vorgestellt hat. Demnach ist das Risiko für leichte und mittlere Entwicklungsstörungen um neun Prozent höher. Das Risiko einer chronischen Bronchitis in den ersten acht Lebensjahren steigt um zehn Prozent und das von ADHS um 16 Prozent.



Der Vorstandsvorsitzende der Krankenkasse, Baas, erklärte, im Interesse der Kinder müssten medizinisch nicht notwendige Kaiserschnitte vermieden werden. Zudem müsse bei den regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder stärker darauf geachtet werden, ob sie per Kaiserschnitt zur Welt gekommen seien.



Für die Studie wurden die Abrechungsdaten von knapp 39.000 Kindern in den Jahren 2008 bis 2016 ausgewertet. Knapp 12.000 von ihnen wurden per Kaiserschnitt geholt. Die Kaiserschnitt-Rate liegt in Deutschland mit 30,5 Prozent über dem westeuropäischen Durchschnitt mit 27 Prozent.



Die Studie gibt nach Angaben der Autoren allein Auskunft darüber, dass eine Geburt per Kaiserschnitt die Gesundheitsrisiken für die Kinder erhöht. Die Gründe dafür müssten weiter untersucht werden, hieß es.