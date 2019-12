Je älter Kinder werden, desto weniger bewegen sie sich.

Das ist das Ergebnis einer Langzeitstudie des Bremer Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS). Die Daten zeigen, dass sich Kinder mit vier Jahren im Schnitt knapp 60 Minuten am Tag moderat bis intensiv bewegen. Bis sie 14 Jahre alt seien, sinke dieser Wert auf durchschnittlich etwa 40 Minuten. Pro Lebensjahr entspreche das zwei Minuten täglicher Aktivität, die verloren gehe.



Stadtplanerische Maßnahmen könnten diese Entwicklung eindämmen, heißt es in der Studie. So haben die Forscher belegt, dass Kinder sich mehr bewegten, wenn sie in der Nähe von Spielplätzen aufwuchsen. Bei Jugendlichen sei eine gute Infrastruktur von Fuß- und Fahrradwegen entscheidend. Körperliche Aktivität gilt als eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen gegen chronische Krankheiten.



Rund 2.500 Kinder aus Deutschland, Italien und Schweden nahmen über einen Zeitraum von zwölf Jahren an der Studie teil.