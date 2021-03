Kinder sehen einer aktuellen Studie zufolge im Schnitt täglich 15 Werbungen für ungesundes Essen.

Der Untersuchung der Universität Hamburg zufolge, sei die auf Kinder gerichtete Werbung damit um 29 Prozent gegenüber dem Jahr 2007 angestiegen. Ein Bündnis aus Wissenschaftlern, Kinderärzten und dem AOK-Bundesverband fordert deshalb, Werbung, die sich an Kinder richtet, für solche Produkte in allen Medienarten zu untersagen. Das sei in vielen Ländern bereits Standard.



Die Daten der Studie stammen noch aus der Zeit vor der Corona-Pandemie und beziehen sich auf Fernsehen und Internet.

