Direkte finanzielle Leistungen des Staates an Familien wie das Kindergeld kommen einer Studie zufolge tatsächlich den Kindern zugute.

Die Gelder würden von den Eltern in der Regel nicht zweckentfremdet und etwa für Alkohol, Tabak oder Unterhaltungselektronik ausgegeben, heißt es in einer Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Vielmehr investierten die Mütter und Väter die Zahlungen in größere Wohnungen, aber auch in bessere Betreuung, Bildung und Hobbys der Kinder.



Für die Untersuchung wertete das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim Daten aus den Jahren 1984 bis 2016 aus.