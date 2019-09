In den deutschen Kitas und Kindergärten müssten laut einer Studie mehr als 100.000 zusätzliche Fachkräfte eingestellt werden, um eine optimale Betreuungsqualität zu erreichen.

Nur dann lasse sich der Betreuungsschlüssel in Kitas auf drei Kinder pro pädagogischer Fachkraft und in Kindergärten auf 7,5 Kinder pro Fachkraft senken, heißt es in der Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung. Diese ergab für die vergangenen Jahre aber auch erhebliche Fortschritte bei der Personalausstattung. Mit dem Kita-Ausbau sei die Zahl des pädagogischen Personals von 2008 bis 2018 um 54 Prozent von rund 380.000 auf 580.000 gestiegen. Allerdings konstatierten die Autoren der Studie regional erheblich unterschiedliche Entwicklungen. In den Bundesländern Bremen und Thüringen stagnierte oder verschlechterte sich die Personalausstattung demnach; in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hamburg habe es dagegen erhebliche Verbesserungen gegeben.