Deutschland wird einer Studie zufolge mit dem Klimapaket sein Klimaschutz-Ziel für 2020 frühestens 2025 erreichen.

Der geplante CO2-Preis zur Verteuerung von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas sei in den ersten Jahren noch zu niedrig, um umfassend zu wirken, heißt es in dem Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Auch die geplante Förderung der Elektromobilität und der Bahn werde erst mittelfristig helfen, den Klimaschutz voranzubringen. Allerdings sei die Ausgestaltung mancher Vorhaben der schwarz-roten Koalition noch offen. Die Studie hatte die Umweltschutzorganisation Greenpeace in Auftrag gegeben; beteiligt war auch die Technische Universität Berlin.



Deutschland hat das Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2020 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken.