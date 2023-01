Schlechte CO2-Bilanz 2022 durch Kohle und Öl - obwohl der Verbrauch gesunken ist (IMAGO/Arnulf Hettrich)

Laut einer Studie der Agora Energiewende hat die Bundesrepublik 2022 ihre Klimaziele beim CO2-Ausstoß verfehlt. Obwohl der Energieverbrauch insgesamt um fast fünf Prozent zurückgegangen sei, habe der Kohle- und Öl-Einsatz die Treibhausgas-Einsparung wieder zunichte gemacht, hieß es.

Agora verweist in ihrem Bericht auf eigene Berechnungen, offizielle Zahlen wurden nicht genannt. Auch der Verkehrs- und Gebäudesektor konnte demnach seine Vorgaben im vergangenen Jahr erneut nicht erfüllen.

Der Studie zufolge produzierte Deutschland mit 761 Millionen Tonnen Treibhausgas fast genau soviel wie 2021. Die selbstgesetzte Obergrenze für 2022 wurde demnach um rund fünf Millionen Tonnen verfehlt.

Bundeswirtschaftsminister Habeck wies die Kritik an der deutschen Klimapolitik in Teilen zurück. Der Grünen-Politiker sagte in Berlin, trotz der Probleme wegen des russischen Angriffskriegs sei der Ausstoß von Treibhausgasen wohl zumindest leicht zurückgegangen. Der Grund seien deutliche Energie-Einsparungen sowie der hohe Anteil der Erneuerbaren Energien. Dies zeige, dass die Bundesregierung den richtigen Kurs eingeschlagen habe.

Der Minister räumte ein, beim Verkehr reichten die vorgesehenen Maßnahmen nicht, um die dortige große CO2-Lücke zu schließen. Hier bestehe dringender Handlungsbedarf. Habeck und Bundesverkehrsminister Wissing streiten seit Monaten über ein umfassendes Klimaschutz-Sofortprogramm.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.