Die Städte, Gemeinden und Kreise in Deutschland haben trotz Pandemie im vergangenen Jahr einen Überschuss bei ihren Finanzen verbucht.

Das geht aus dem alle zwei Jahre erscheinenden Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung hervor. Demnach sorgten in der Krise vor allem die Finanzhilfen des Bundes und der Länder für die gute Haushaltslage der Kommunen. Insgesamt wäre durch die Krise ein Schaden in zweistelliger Milliardenhöhe entstanden, hieß es. So sei zunächst die Gewerbesteuer der Kommunen gegenüber dem Vorjahr um fast neun Milliarden Euro eingebrochen. Bei der Einkommensteuer und den Gebühren hätten Kreise und Gemeinden einen Verlust von vier Milliarden Euro hinnehmen müssen.



Ausgeglichen wurde das Steuerloch den Studienautoren zufolge hauptsächlich durch die Corona-Finanzhilfen in Höhe von rund 14 Milliarden Euro. Bei den Hartz-IV-Kosten erhöhte der Bund zudem seinen Anteil von 49 auf 74 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.