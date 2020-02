Die Kraftwerke in der Europäischen Union haben im vergangenen Jahr deutlich weniger C02 ausgestoßen.

Dies geht aus einer heute veröffentlichten Studie der Institute "Agora Energiewende" und "Sandbag" hervor. Demnach stießen die europäischen Kraftwerke 2019 rund zwölf Prozent weniger CO2 aus als im Jahr davor. Dies sei der stärkste Rückgang seit mindestens 20 Jahren, heißt es in dem Bericht. Die Entwicklung wird vor allem darauf zurückgeführt, dass Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke fast ein Viertel weniger Strom produzierten. Dies liege wiederum an den nach EU-Reformen stark gestiegenen Preisen für Verschmutzungsrechte.



Die Produktion aus Wind und Sonne legte deutlich zu. Sie erreichte einen Anteil von 35 Prozent. Damit produzierten die erneuerbaren Energien in der EU erstmals mehr als Kohlekraftwerke.