Auf ihrer Flucht nach Europa werden Menschen häufig Opfer von sexueller Gewalt.

Wie aus einer Studie der Hilfsorganisation "Women's Refugee Commission" hervorgeht, sind Männer und Frauen fast gleichermaßen betroffen. Speziell in Libyen komme es zu Übergriffen. Für die Untersuchung wurden dutzende Geflüchtete und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen befragt.



Eine gängige Praxis sei es, dass Schlepper das Foltern filmten, um Lösegeld von den Familien der Opfer zu erpressen. Dabei komme es nicht nur in den Gefängnissen der Schlepper, sondern auch in amtlicher Verwahrung zu systematischer sexueller Gewalt.