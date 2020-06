Das Tragen von Schutzmasken hat einer Studie zufolge in Italien und New York zehntausende Coronavirus-Infektionen verhindert.

Ein US-Forschungsteam hat berechnet, dass die Maskenpflicht in Italien über eine Zeitraum von knapp fünf Wochen mehr als 78 000 Ansteckungen verhindert hat. In New York wurden den Berechnungen zufolge durch die Masken in drei Wochen mehr als 66 000 Infektionen verhindert, heißt es im Fachjournal "Proceedings of the National Academy of Sciences". Demnach wird der Erreger Sars-CoV-2 hauptsächlich durch die Luft übertragen.



Für die Studie wurden neben Daten aus Italien und New York auch Statistiken aus dem chinesischen Wuhan herangezogen. Das Tragen von Masken wurde in Italien und New York erst nach anderen Empfehlungen, wie Händewaschen oder Abstand halten, vorgeschrieben. In Wuhan dagegen wurden alle diese Regeln gleichzeitig angeordnet.



Nach Angaben der Fachleute stellte sich beim Vergleich heraus, dass der vorgeschriebene Mund-Nasenschutz bei Eindämmung des Coronavirus einen entscheidenden Unterschied macht.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.