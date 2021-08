Die Corona-Pandemie ist nach Angaben des Bundesverbands Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus oftmals Anlass für antisemitische Äußerungen.

Zwischen März 2020 und März dieses Jahres registrierte der Verband 561 antisemitische Vorfälle mit Bezug zur Pandemie, wie die Zeitung "Welt am Sonntag" berichtet. Fast 60 Prozent davon ereigneten sich bei Versammlungen und Demonstrationen, heißt es demnach in einer Studie für das in Berlin ansässige Ramer Institut des American Jewish Committee. Ein Sprecher des Bundesverbandes sagte der Zeitung, die Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen vergangenes Wochenende in Berlin zeigten, dass es bei den antisemitischen Äußerungen eine Kontinuität gebe. Man habe es hier mit einem verschwörungsideologischen und rechtsextremen Spektrum zu tun, das auch mit Ende der Pandemie nicht einfach verschwinden werde.

