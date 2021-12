Mehr als 22 Prozent der Menschen in Deutschland über 80 Jahre gelten als arm. (Archivbild) (dpa / picture alliance / imageBROKER)

Das seien im Vergleich zur Gesamtbevölkerung etwa sieben Prozentpunkte mehr, hieß es. Als Kriterium zogen die Forschenden das monatliche Einkommen heran. Wer 1.167 Euro oder weniger hat, gilt demnach als arm. Weiter heißt es, Frauen seien stärker betroffen als Männer. Zudem zeige die Studie einen Zusammenhang zwischen dem Bildungsgrad und dem Einkommen im hohen Alter: Die Armutsquote unter Niedriggebildeten liegt demnach bei fast 42 Prozent, unter Hochgebildeten dieser Altersgruppe bei etwa 7 Prozent. Ministerin Spiegel von den Grünen sagte, dass so viele alte Menschen in Armut leben müssten, sei der reichen deutschen Gesellschaft nicht würdig.

Paritätischer Wohlfahrtsverband: Armutsquote gestiegen

Zuvor hatte der Paritätische Wohlfahrtsverbandes mitgeteilt, dass die Armutsquote insgesamt in Deutschland weiter gestiegen ist. 16,1 Prozent der Bevölkerung - das sind 13,4 Millionen Menschen - müssten zu den Armen gerechnet werden. Das sei ein neuer Rekord, sagte Geschäftsführer Schneider.

Die aktuellen Daten fügten sich in das Bild der letzten Jahre ein: Rückblickend auf das Jahr 2006 lasse sich ein stetiger Aufwärtstrend ausmachen. 2006 betrug die Quote 14 Prozent. Haushalte mit drei und mehr Kindern sowie Alleinerziehende seien am meisten von Armut betroffen.

Dass angesichts der Corona-Krise die Steigerung nicht höher ausgefallen ist, liegt nach Einschätzung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes an den Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Ländern in der Pandemie.

