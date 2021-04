In Deutschland gibt es einer Studie zufolge einen Zusammenhang zwischen dem sozialen Status und dem Risiko einer Corona-Erkrankung.

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf das Robert Koch-Institut berichtet, stieg die Zahl der Todesfälle während der zweiten Welle in sozial benachteiligten Regionen am stärksten. Das Sterberisiko durch Corona sei dort um bis zu 70 Prozent höher gewesen als in wohlhabenderen Regionen. Zudem sei das Virus in stark sozial benachteiligten Regionen am weitesten verbreitet. Der Sozialverband Vdk und der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband forderten, ärmere Menschen besser vor dem Virus zu schützen.

