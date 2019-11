Die Zahl der Insolvenzen von großen Unternehmen in Deutschland ist in diesem Jahr deutlich gestiegen.

Die Kreditversicherung Euler Hermes zählte in den ersten neun Monaten dieses Jahres 27 Insolvenzen von Firmen mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz - das sei ein Anstieg um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Betroffen waren unter anderem das Windanlagenunternehmen Senvion, der Autozulieferer Eisenmann sowie die Modefirma Gerry Weber. Im vierten Quartal komme noch Thomas Cook hinzu. Euler Hermes betonte, das Dramatische an solch großen Insolvenzen sei der Dominoeffekt in der gesamten Lieferkette.