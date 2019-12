Der neue Mobilfunkstandard 5G wird einer Studie zufolge für einen steigenden Stromverbrauch in den Rechenzentren sorgen.

Das hat die RWTH Aachen für den Stromversorger Eon herausgefunden. Laut Prognose wird der Energieverbrauch so stark steigen, dass dafür so viel Strom benötigt wird wie für etwa eine Million Haushalte zusätzlich. Durch 5G werden Daten schneller verarbeitet und es können auch mehr Daten übertragen werden.



Der Grund für die geschätzte Steigung ist nicht der Verbrauch der Mobilfunkmasten selbst, heißt es in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur. Der Schub im Verbrauch komme durch zusätzlich benötigte Kapazitäten in vernetzten Rechenzentren. Eon meint, dass die Wärme, die durch die zusätzliche Belastung entsteht, genutzt werden sollte. Zum Beispiel als Heizung für Städte.