Die meisten älteren Beschäftigten in Deutschland wollen nicht bis zum regulären Rentenalter arbeiten.

Einer Erhebung der Universität Wuppertal zufolge, die der "Welt am Sonntag" vorliegt, wollen 30 Prozent der Befragten schon mit 60 Jahren in Rente gehen. Danach zogen 26 Prozent einen Ausstieg aus dem Erwerbsleben mit 63 Jahren vor. 15 Prozent nennen als Wunschzeitpunkt 65 Jahre. Weiter heißt es, von den geburtenstarken Jahrgängen der sogenannten "Babyboomer-Generation" wolle damit nicht einmal jeder Zehnte bis zur regulären Altersgrenze arbeiten. - Die reguläre Altersgrenze liegt derzeit bei 65 Jahren und acht Monaten und steigt in den nächsten Jahren schrittweise bis auf 67 Jahre.