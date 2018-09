In Deutschland gelangen einer Untersuchung zufolge pro Jahr rund 330 000 Tonnen sogenanntes Mikroplastik in die Umwelt.

Das Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen hat für 51 Quellen die freigesetzten Mengen errechnet. Der größte Verursacher ist demnach der Abrieb von Autoreifen. Rund ein Drittel der Mikroplastik-Emissionen entfallen der Studie zufolge darauf. Weitere Hauptquellen seien die Abfallentsorgung, der Abrieb von Fahrbahndecken oder Freisetzungen auf Baustellen. Mikroplastik gerate vor allem über Niederschlagswasser in die Umwelt, heißt es in der Studie.