Der vor fünf Jahren eingeführte flächendeckende Mindestlohn hat sich nach einer Arbeitsmarktstudie für die betroffenen Beschäftigten ausgezahlt.

Diese bekämen im Durchschnitt rund zehn Prozent mehr Lohn, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg mit. Die befürchteten Arbeitsplatzverluste seien sehr gering ausgefallen und vor allem bei Minijobs aufgetreten. Das Mindestlohn-Gesetz war am 1. Januar 2015 in Kraft getreten. Anfangs betrug der Stundenlohn 8,50 Euro, inzwischen sind es 9,19 Euro. Die SPD macht sich für einen Mindestlohn von 12 Euro stark.