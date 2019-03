Multiresistente Keime stellen nicht nur Krankenhäuser, sondern auch ambulante Pflegedienste vor Probleme.

Das ist das Ergebnis einer Studie des "Zentrums für Qualität in der Pflege". Demnach ist in jedem zweiten befragten Pflegedienst mindestens ein Mitarbeiter beschäftigt, der binnen eines Jahres mit Keimen bei Pflegebedürftigen konfrontiert war. Da ältere Menschen besonders gefährdet seien, komme auf die Pflegedienste bei der Infektionsvorbeugung eine besondere Herausforderung zu, heißt es.



Derzeit sind den Angaben zufolge ambulante Dienste an der Versorgung von 830.000 Pflegebedürftigen beteiligt - das entspreche knapp einem Viertel aller pflegebedürftigen Menschen in Deutschland. Insgesamt nahmen 107 Pflegedienste an der Studie teil.