Immer weniger Menschen in Deutschland befürworten die Integration von Eingewanderten.

Nur 47,7 Prozent der Befragten sprachen sich in einer Studie der Universität Bielefeld und der Mercator-Stiftung aus Essen dafür aus. Damit sank der Wert erstmals unter 50 Prozent. 2014 waren noch rund 60 Prozent dafür, dass Eingewanderte am gesellschaftlichen Leben teilhaben und gleichzeitig ihre kulturellen Wurzeln wahren können. Die Befragung wird seit 2013/14 alle zwei Jahre durchgeführt.



Den Forschenden zufolge befürworten Menschen, die sich von der Corona-Krise beeinflusst und belastet fühlten, Integration weniger.

Die Pandemie werde als Konflikt um begrenzte Ressourcen erlebt, erläuterte Sozialpsychologe Andreas Zick.



10,5 Prozent der Befragten sprachen sich für eine Marginalisierung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus. Das heißt, dass sie weder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen noch ihre kulturellen Wurzeln akzeptiert werden sollten. Dieser Wert ist mehr als doppelt so hoch wie 2014 (4,8 Prozent). Für sichtbare Orte der Religionsausübung wie Moscheen und Synagogen in der Nachbarschaft stimmten 21 Prozent. 40 Prozent sagten, dass diese Orte zwar in der Nähe sein könnten, aber nicht auffallen sollten.



Für die Untersuchung wurden auch Menschen befragt, die selbst eine Einwanderungsgeschichte haben. Ein Drittel von ihnen gab an, oft oder sehr oft rassistisch beschimpft zu werden. Eine der Forderungen der Forschenden lautet, die Migrationsbildung zu fördern und die migrantischen Selbstorganisationen zu stärken.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.