Niedersachsens Innenminister Pistorius von der SPD will Rechtsextremismus und Rassismus bei der Polizei untersuchen lassen.

Es sollle eine mehrere Jahre dauernde Analyse zur Demokratiefestigkeit der Polizei geben sowie eine kurzfristige Studie über Rassismus im Alltag der Beamten, heißt es in einem Bericht der "Rheinischen Post". Das Blatt beruft sich auf eine Beschlussvorlage, die auch bei der Konferenz aller Innenminister Anfang Dezember in Weimar auf die Tagesordnung kommen solle. Dem Papier zufolge sollen Bund und Länder gemeinsam in einer langfristigen Erhebung die Verhaltensweisen von Polizisten, die auf extremistische oder rassistische Einstellungen schließen lassen, untersuchen lassen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.