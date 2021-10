Rund fünf Jahre nach dem Friedensvertrag zwischen Regierung und Farc-Rebellen gibt es in Kolumbien noch rund 90 bewaffnete Gruppen.

Die Nichtregierungsorganisation Indepaz spricht in ihrer Studie von insgesamt mehr als 10.000 bewaffneten Kämpfern. Darunter seien Guerillagruppen aus ehemaligen Farc-Kämpfern, aber auch rechte Paramilitärs. Viele der Gruppen agierten unabhängig voneinander, heißt es in dem Bericht weiter.



2016 hatte die damalige kolumbianische Regierung ein Friedensabkommen mit der Farc geschlossen, die sich im Anschluss in eine politische Partei umwandelte. Der Großteil der Bewaffneten, die heute in Abspaltungen der Farc aktiv seien, wurden laut den Recherchen erst nach dem Friedensvertrag rekrutiert.

