Deutliche Unterschiede im demokratischen Spektrum sind einer Studie zufolge wichtig, um rechtspopulistische Strömungen erfolgreich zurückzudrängen.

Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Untersuchung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Deutschland, Dänemark, Norwegen und Schweden hervor. Demzufolge besteht in der Bundesrepublik auch deswegen Raum für die AfD, weil die anderen Parteien als zu ähnlich wahrgenommen würden. Für progessive Parteien sei es wichtig, eine klare, eigene Haltung zu entwickeln, das Kernprofil im Bereich soziale Gerechtigkeit zu stärken und eigene Antworten auf Fragen von Integration und Zuwanderung anzubieten. In Bezug auf Dänemark heißt es beispielsweise, dort hätten sich alle Parteien in Politik und Sprache den Rechtspopulisten angepasst. Dies habe zu einer Normalisierung von zum Teil auch rassistischen Positionen geführt.