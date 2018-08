In den deutschen Kindertagesstätten hat sich die Personalsituation in den vergangenen Jahren leicht verbessert.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Insgesamt sei man von optimalen Bedingungen beim Personalschlüssel aber weit entfernt, schreiben die Autoren des "Ländermonitors frühkindliche Bildungssysteme". Rein rechnerisch wurden im März 2012 in Kindergärten 9,8 Kinder von einem Erzieher betreut. Im März 2017 waren es 9,1 Kinder. Bei den Unter-Dreijährigen kam auf 4,3 Kinder ein Betreuer - 2012 lag der Schlüssel noch bei 1 zu 4,8. Allerdings gibt es enorme Unterschiede zwischen den Bundesländern und weiterhin eine tiefe Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland.



Vor allem für Kleinkinder unter drei Jahren in Ostdeutschland sieht die Untersuchung eine Benachteiligung. Hier müsse eine Erzieherin etwa doppelt so viele Kinder betreuen wie eine Fachkraft in vielen westlichen Bundesländern, erläuterte eine Expertin der Stiftung.



Der Vorstand der Bertelsmann-Stiftung, Dräger, sagte in Gütersloh, ohne bundesweit einheitliche und gesetzlich geregelte Standards bleibe der Flickenteppich bei der Kita-Qualität.



