Gesundheit

Das sei das Ergebnis einer Studie im Auftrag des Sozialverbands VdK, berichtet die "Welt am Sonntag". Je nach Art der Pflegeleistung würden zwischen 62 und 93 Prozent der Gelder nicht abgerufen. So stünden etwa monatlich 125 Euro zur Entlastung in der Haushaltsführung zur Verfügung, die kaum nachgefragt würden. Auch wenig in Anspruch genommen werden demnach Leistungen der sogenannten Verhinderungspflege. Diese kann abgerufen werden, wenn pflegende Angehörige ausfallen und vertreten werden müssen. Ähnliches gelte für die Kurzzeitpflege. Zur Begründung wird unter anderem auf bürokratische Hürden verwiesen.

Für die den Angaben zufolge bisher größte Studie zur häuslichen Pflege in Deutschland wurden 56.000 Menschen von Wissenschaftlern der Hochschule Osnabrück befragt. Morgen sollen ihre Ergebnisse offiziell veröffentlicht werden.

