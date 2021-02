Chauvinismus, Rassismus und ein Hang zum Autoritären lassen sich unter Wählerinnen und Wählern aller Bundestagsparteien feststellen.

Am höchsten ist der Anteil bei der AfD, am geringsten bei den Grünen, wie aus einer Studie hervorgeht, die Bertelsmann Stiftung vorgelegt hat. Um rechtsextreme Einstellungen zu messen, waren demzufolge mehr als zehntausend Personen aufgefordert worden, sich zu Aussagen zu positionieren wie: "Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert" oder: "Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet".



Den Angaben zufolge fanden sich manifest rechtsextreme Einstellungen bei 29 Prozent der Befragten, die beabsichtigen, die AfD zu wählen. Unter den Anhängern von CDU und CSU äußerten sich demnach sechs Prozent entsprechend, in der Wählerschaft von Linke und FDP waren es jeweils fünf Prozent. Für die SPD wird der Anteil mit vier, für die Grünen mit zwei Prozent angegeben.

