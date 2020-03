Um den Lebensstandard im Rentenalter zu halten, sind einer Studie zufolge 88 bis 98 Prozent des letzten Nettoeinkommens erforderlich.

Im Schnitt beträgt die Rente jedoch nur rund 70 Prozent, wie aus einer Untersuchung des Max-Planck-Instituts für Demografische Forschung in Rostock hervorgeht. Dies reiche momentan und wohl auch in Zukunft aber aus, um Armut zu vermeiden, heißt es in dem Dokument. Denn dies sei für Durchschnittsverdiener bereits mit 33 bis 50 Prozent des letzten Nettoeinkommens möglich.



Das Institut empfiehlt, die gesetzliche Rente durch private und betriebliche Vorsorge zu ergänzen. Letzteres sei in Deutschland leider nur in bestimmten Branchen flächendeckend üblich, etwa in der chemischen Industrie.