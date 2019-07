Im vergangenen Jahr waren nach Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe rund 650.000 Menschen ohne eigene Wohnung.

Hauptgründe dafür seien das unzureichende Angebot an bezahlbarem Wohnraum sowie eine Verfestigung von Armut, hieß es bei der Vorstellung der Studie in Berlin. Mehr als die Hälfte der Wohnungslosen sind Flüchtlinge, die in Notunterkünften lebten. Ein Großteil der Menschen ohne Wohnung sind nach Angaben des Verbandes alleinstehend. Die meisten von ihnen sind Männer, gut ein Viertel Frauen.



Die Bundesarbeitsgemeinschaft erklärte, ihrer Einschätzung nach würden jährlich bis zu 100.000 neue Sozialwohnungen und eine ebenso große Zahl an noch bezahlbarem Wohnraum benötigt.