Rund ein Drittel der Deutschen nutzt laut einer Studie keine digitalen Angebote im Bereich Gesundheit, Verwaltung, Bildung und Arbeit.

Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine" unter Berufung auf die Strategieberatung "Boston Consulting Group". Es geht etwa um die Teilnahme an Videokonferenzen, den Kontakt zum Arzt oder die Möglichkeit, Behördendokumente online auszufüllen. Im Vergleich zur Zeit vor Beginn der Corona-Pandemie lag der Anteil derjenigen, die in den genannten Lebensbereichen keinerlei Digitalangebote nutzten, mit 74 Prozent mehr als doppelt so hoch wie heute.



Unterschiede gibt es laut der Untersuchung zwischen Alters- und Einkommensgruppen. So sei bei den Über-60-Jährigen der Anteil der Nichtnutzer mit 50 Prozent am größten. Jeder Vierte mit einem Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 3.000 im Monat nutze die Angebote nicht. Unter denjenigen, die weniger als 1.500 Euro zur Verfügung haben, sei es jeder Zweite.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.