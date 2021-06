Für die monatliche Miete einer Wohnung müssen immer mehr Menschen mehr als ein Drittel ihres Netto-Einkommens aufwenden.

In Großstädten ist es nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung fast jeder zweite Haushalt. Danach liegen gut 49 Prozent der rund 8,4 Millionen Haushalte in Großstädten oberhalb dieser Schwelle. In der Studie der gewerkschaftsnahen Stiftung heißt es dazu, eine Mietbelastungsquote oberhalb von 30 Prozent des Nettoeinkommens gelte insbesondere bei Haushalten mit niedrigerem Einkommen als problematisch, denn dann bleibe nur noch relativ wenig Geld zur sonstigen Lebensführung. Auch viele Vermieter zögen hier eine Grenze, weil sie daran zweifelten, dass Mieter sich die Wohnung dauerhaft leisten könnten.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.