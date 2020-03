Sachgrundlose Befristungen von Arbeitsverhältnissen in Deutschland haben in den vergangenen 20 Jahren stark zugenommen.

Laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat sich die Zahl der Befristungen seit 2001 mehr als verdreifacht - auf 1,8 Millionen. Demnach finden sich die meisten befristeten Arbeitsverhältnisse in Großbetrieben, wo sie häufig als eine Art verlängerte Probezeit verwendet würden. In kleinen Betrieben sei der Anreiz für sachgrundlose Befristungen geringer, weil der Kündigungsschutz dort schwächer ausgeprägt sei, heißt es in der Studie.