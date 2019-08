Jede fünfte deutsche Region ist laut einer Studie schlecht für die Zukunft aufgestellt.

Deutsche Metropolregionen wie München oder Hamburg boomten, doch zahlreiche Gebiete der Bundesrepublik drohten abgehängt zu werden, heißt es in der Untersuchung "Deutschlands Regionen im Vergleich" des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). In 19 von insgesamt 96 Gebieten sieht das Forscherteam einen dringenden Handlungsbedarf. Institutsdirektor Michael Hüther sagte bei der Vorstellung der Studie in Berlin, die Länder sollten Schuldenerlasse für die betroffenen Kommunen in Betracht ziehen, damit diese ihre Handlungsfähigkeit behielten.



Zu den insgesamt 19 Gebieten gehören sowohl ländlich geprägte und dünn besiedelte Regionen als auch dicht besiedelte, urbane Industriereviere. Elf strukturschwache Gebiete befinden sich in den ostdeutschen Bundesländern, vier in Nordrhein-Westfalen. Zudem haben Bremerhaven, das Saarland, das östliche Schleswig-Holstein und die Westpfalz mit erheblichen wirtschaftlichen und infrastrukturellen Problemen zu kämpfen.

Nur ein Bus pro Tag, mangelnde ärztliche Versorgung

Laut IW-Studie leidet in den Regionen die Lebensqualität: Die ärztliche Versorgung sei oftmals schlecht und Einkaufsmöglichkeiten besonders in ländlichen Gebieten fast nicht mehr vorhanden. Der öffentliche Nahverkehr würde auf dem Land auf eine einzige Verbindung pro Tag in die nächstgrößere Stadt zusammengestrichen. Auch beim Ausbau der digitalen Infrastruktur gibt es Probleme. Schnelles Internet sei in vielen betroffenen Gebieten eine Utopie.



Noch vor gut zwanzig Jahren hatten selbst kleinere Dörfer mehrere Lebensmittelläden, Gaststätten, Metzger- und Bäckereien. Heutzutage gibt es viele Ortschaften, die reine Wohnplätze sind - mit keinerlei Infrastruktur zur Daseinsvorsorge. In Osthessen beispielsweise organisieren Supermärkte eine Art Pendelverkehr über die Dörfer. Busse fahren bestimmte Sammelstellen an und verschaffen so vor allem älteren Menschen und Menschen ohne Führerschein oder Auto die Möglichkeit, die Möglichkeit bei sich einzukaufen.



Eine bei allen untersuchten Indikatoren gefährdete Region gibt es in Deutschland der Studie zufolge allerdings nicht.

Kluge Regionalpolitik nötig

Studienmitautor Jens Südekum von der Universität Düsseldorf erklärte, eine kluge Regionalpolitik sollte den Kommunen die Möglichkeit geben, sich selbst zu helfen. Er warnte vor gesellschaftlichen Spannungen. Marode Schulen und Straßen erzeugten bei der Bevölkerung das Gefühl einer Geringschätzung. Weitere Stellschrauben sehen die Wissenschaftler in der Förderung bürgerschaftlichen Engagements und im Ausbau der Bildungsangebote.



Als Reaktion auf die Forschungsergebnisse forderte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag die Politik auf, die Attraktivität der Regionen stärker in den Blick zu nehmen. Man könne sich beispielsweise kein einziges Gewerbegebiet leisten ohne einen leistungsfähigen Glasfaseranschluss. Der Präsident der Diakonie, Ulrich Lilie, wies daraufhin, dass gleiche Chancen in allen Teilen Deutschlands wesentlich seien für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.