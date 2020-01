Für die überwiegende Mehrheit der unter 22-Jährigen sind Umwelt- und Klimaschutz wichtige Themen.

Das ergab eine Studie, die das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt in Auftrag gegeben hatten. Demnach kennen beispielsweise mehr als 80 Prozent der befragten 14- bis 22-Jährigen die Bewegung "Fridays for Future". Rund ein Viertel hat sich nach eigenen Angaben schon an deren Klimastreiks beteiligt. Für 65 Prozent ist es besonders bedeutsam, dass künftige Generationen ohne ausreichenden Umwelt- und Klimaschutz durch massive Probleme belastet würden. Darüber hinaus gaben 87 Prozent der Befragten an, dass sie sich für soziale Themen interessierten, etwa Solidarität, Gerechtigkeit und Hilfe für andere.



Bundesumweltministerin Schulze sagte, junge Menschen seien wesentlich politischer, als viele lange geglaubt hätten. Vor allem hätten viele erkannt, dass Umwelt- und Klimaschutz sozial gerecht gestaltet werden müssten, meinte die SPD-Politikerin.