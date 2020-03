Immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland leiden einer aktuellen Erhebung zufolge an seelischen Erkrankungen wie Depressionen, Panikattacken oder Burn Out.

Wie die Kaufmännische Krankenkasse in Hannover mitteilte, stellten Ärzte bei den Versicherten im Jahr 2018 rund 21.000 Diagnosen solcher Art. Im Vergleich zu 2008 bedeutet dies einen Anstieg von rund 40 Prozent. Frauen seien doppelt so häufig betroffen wie Männer, hieß es weiter. Als häufigste seelische Erkrankung wurden Depessionen genannt.