Sexismus ist einer Studie zufolge in der Politik weit verbreitet.

In der Untersuchung der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft gaben 40 Prozent der Befragten an, sie hätten den Eindruck, sich als Frau deutlich mehr anstrengen zu müssen, um etwas zu erreichen. Dass Redebeiträge nicht ernst genommen werden, erlebten demnach 26 Prozent der Frauen, aber nur 12 Prozent der Männer.



In der Studie, über die das ARD-Mittagsmagazin berichtete, sagten zudem 40 Prozent der befragten Politikerinnen aus, sexuelle Belästigungen - in verbaler Form oder durch unangemessene Berührungen - schon erlebt zu haben. Bei den unter 45-Jährigen sind es 60 Prozent.



Für die Untersuchung wurden mehr als 800 politisch aktive Frauen und Männer aus Bund, Ländern und Kommunen befragt.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.