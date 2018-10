Das Ruhrgebiet kommt einer Studie zufolge bei der Bewältigung des Strukturwandels kaum voran.

Die Region habe am Boom der deutschen Städte seit der Jahrtausendwende nicht teilgenommen, sagte der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Hüther, in Düsseldorf. Der industrielle Kern des Ruhrgebiets schrumpfe ungebremst. Außerdem seien die Kommunen hoch verschuldet, die Arbeitslosigkeit höher als in anderen städtischen Gebieten und die Verkehrsinfrastruktur sei vernachlässigt worden. Zu den positiven Aspekten zählten eine dichte Hochschullandschaft, ein unterdurchschnittlicher Fachkräftemangel und eine relativ weit fortgeschrittene Digitalisierung.