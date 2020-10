In Deutschland ist die Zahl der Beschäftigten mit einem Tarifvertrag weiter gesunken.

Die Quote ging im Vergleich zu 2018 von 53 auf 52 Prozent zurück. Das ergab eine Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, die heute in Düsseldorf vorgestellt wurde. Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen lagen mit jeweils 60 Prozent der Beschäftigten mit Tarifbindung bundesweit vorne. Den letzten Platz belegt Sachsen mit etwa 40 Prozent. Zu den weiteren Ergebnissen der Studie gehört, dass Vollzeitbeschäftigte in tariflosen Betrieben durchschnittlich wöchentlich 53 Minuten länger arbeiten und elf Prozent weniger verdienen. Die Böckler-Stiftung erklärt die Entwicklung unter anderem mit dem anhaltenden Strukturwandel. Vor allem in den industriellen Großbetrieben seien in den vergangenen Jahren Arbeitsplätze verloren gegangen.

