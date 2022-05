Ukrainische Flüchtlinge im Schulalter sollen möglichst schnell in deutsche Schulen integriert werden. (Symbolbild) (imago /Rene Traut)

Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft, über die die "Welt am Sonntag" berichtet. Rund 242.000 geflüchtete Minderjährige aus der Ukraine wurden demnach bis zum 5. Mai in Deutschland registriert. Um kurzfristig für Entlastung zu sorgen, haben mehrere Bundesländer Aufrufe gestartet, um bereits pensionierte Lehrer zurückzugewinnen. Mit einigen hundert konnten seit Beginn des Krieges neue Verträge abgeschlossen werden, wie eine Umfrage der Zeitung unter den Bildungsministerien der Bundesländer zeigt. So wollen beispielsweise in Hamburg 84 Lehrer aus dem Ruhestand zurückkehren, um bei der Beschulung ukrainischer Kinder zu helfen, in Baden-Württemberg sind es 60, in Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen 88.

