Übergewicht führt schon bei jüngeren Kindern zu einem mehr als zweifach erhöhten Risiko für Bluthochdruck.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie in Spanien, für die 1.796 Kinder im Alter von vier Jahren und erneut mit sechs Jahren untersucht worden waren. Dabei wurden bei den vierjährigen Kindern Größe und Geschlecht erfasst sowie die Lebensumstände der Mutter und einige andere Faktoren registriert. 32 Kinderärzte bestimmten das Gewicht, den Bauchumfang und den Blutdruck.



Dieselbe Untersuchung erfolgte zwei Jahre später. Die Datenanalyse zeigte unter anderem, dass das Risiko eines Kindes, das mit vier und sechs Jahren übergewichtig oder fettleibig war, zwei- bis zweieinhalbmal so groß war, an Bluthochdruck zu leiden wie das eines normalgewichtigen Kindes. Anders sah es bei Kindern aus, deren Werte im Alter von vier Jahren über dem Normalgewicht lagen, die aber mit sechs Jahren kein Übergewicht mehr hatten: Ihre Blutdruckwerte waren mit denjenigen Kindern vergleichbar, die in beiden Altersstufen Normalgewicht hatten.



Der Fachartikel einer Gruppe um Inaki Galan von der Universidad Autonoma de Madrid ist in der Fachzeitschrift "European Journal of Preventive Cardiology" erschienen.