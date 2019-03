Absolventen von ostdeutschen Universitäten zieht es nach dem Abschluss häufig in andere Bundesländer.

Das geht aus einer Studie der Universität Maastricht und des Personaldienstleisters Studitemps hervor. Danach wollen etwa zwei Drittel der Studierenden in Sachsen-Anhalt, Brandenburg oder Thüringen nach dem Abschluss ihres Studiums zur Jobsuche in ein anderes Bundesland. Besonders beliebt seien bei den mehr als 18.000 Befragten Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg.



Insgesamt seien die Hochschul-Städte in Ostdeutschland aufgrund der guten Bedingungen sehr attraktiv für junge Leute, heißt es in der Studie. In Süddeutschland gebe es später jedoch vor allem wegen einer starken Industrie die besseren Berufsperspektiven.