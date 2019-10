Viele Beschäftigte von Firmen in Deutschland zweifeln einer Studie zufolge an der Zukunfts-Strategie ihres Arbeitgebers.

Nach der repräsentativen Befragung von rund 1.500 Mitarbeitern durch das Beratungsunternehmen Ernst & Young hat etwa jeder Dritte kein Vertrauen darauf, dass der Chef die richtigen Entscheidungen trifft. Ähnlich sieht es bei den Produkten und Dienstleistungen aus. Ein Drittel der Befragten hat starke Zweifel, dass sich das Angebot am Markt weiter behaupten kann. Besonders skeptisch urteilten die Beschäftigten in der Autoindustrie. Nur sieben Prozent glauben daran, dass ihr Unternehmen mit einem Produkt von heute auch in zehn Jahren noch erfolgreich sein kann.