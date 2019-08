In der Pflegebranche fallen einer Studie zufolge Mitarbeiter wegen Depressionen etwa doppelt so lange aus wie in anderen Berufszweigen.

Die AOK Rheinland/Hamburg stellte eine entsprechende Analyse vor. Ausgewertet wurden die Zeiten der Arbeitsunfähigkeit von etwa 74.000 Versicherten in den beiden Bezirken. Im vergangenen Jahr waren demnach 18 Prozent aller Ausfalltage in der Pflegebranche auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Auch in den Vorjahren seien ähnlich hohe Zahlen festgestellt worden.